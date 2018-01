Der 22-Jährige stand seit 2014 im Dienst der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 und zählte ebenso zum erweiterten Bundesliga-Kader der Rheinhessen. In der 3. Liga kam Costly auf auf 59 Partien und erzielte dabei drei Tore. In der laufenden Saison bringt es Costly auf zwei Tore und 21 Einsätze in der Regionalliga Südwest.

FCM-Trainer Jens Härtel konnte sich schon zu Jahres-Beginn über einen neuen Spieler freuen. Bildrechte: IMAGO