Jakubiak, Jahrgang 1993, begann seine fußballerische Ausbildung in seiner Heimatstadt bei Borussia Lübeck, später ging es weiter zum VfB Lübeck. Mit 15 Jahren wechselte der 1,75 große Mittelfeldakteur in den Nachwuchsbereich des Hamburger SV. Zwei Jahre später kehrte er zum VfB zurück und machte seine ersten Schritte im Profibereich. Es folgten zwei Jahre beim FC St. Pauli II in der Regionalliga Nord sowie zwei weitere Jahre in der Regionalliga West beim SV Rödinghausen.