Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat Julian Weigel und Nico Mai auf Leihbasis zum VfB Germania Halberstadt abgegeben. Beide sollen beim Regionalligisten Spielpraxis sammeln und werden bis zum 30.06.2021 verliehen. Unklar ist allerdings, wann es in der Nordost-Staffel tatsächlich weitergeht. Derzeit gibt es eine Spielpause bis Anfang März .

Julian Weigel wurde im Nachwuchs von Rot-Weiß Erfurt groß. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselte 2018 nach Magdeburg und absolvierte für den Club 38 Partien in der U-19-Bundesliga (zwei Tore, eine Vorlage). Seit der vergangenen Saison war Weigel bei den Profis dabei und absolvierte bisher fünf Drittligapartien, in denen er einen umjubelten Last-Minute-Treffer beim 1:1 im Derby in Halle und eine Vorlage beim 2:2 gegen Münster verbuchte.