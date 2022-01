Arslan steht derzeit noch bei Zweitligist SV Darmstadt 98 unter Vertrag und hat laut FCM-Sportdirektor Otmar Schork dort "kaum Chancen zu spielen". "Er ist ein junger talentierter Spieler mit Entwicklungspotential und deswegen wollen wir ihn in dieser Woche bei uns sehen", ergänzt Schork. Arslan hatte bereits im November des vergangenen Jahres drei Probetrage beim Drittliga-Tabellenführer absolviert. Er verfügt über eine Trainings- und Gastspielgenehmigung und könnte somit entsprechend eingesetzt werden. In dieser Saison reichte es in Darmstadt nur für zwei Kurzeinsätze bei den Profis.

Ensar Arslan Bildrechte: MDR/Sabrina Bramowski