Der 1. FC Magdeburg hat nach dem gelungenen Klassenerhalt in der 3. Liga mit den Planungen für die neue Saison begonnen. Dabei wird es einen erheblichen Umbruch im Kader geben. Am Montag (6. Juli) verkündeten die Blau-Weißen den Abschied von acht Spielern.

Alexander Brunst war 2017 vom VfL Wolfsburg nach Magdeburg gekommen. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Betroffen sind Torwart Alexander Brunst, Björn Rother, Thore Jacobsen, Marcel Costly, Mario Kvesic, Rico Preißinger, Manfred Osei Kwadwo und Charles-Elie Laprevotte. Kvesic war im vergangenen Sommer aus Aue gekommen, hatte lange Zeit mit Verletzungen zu kämpfen und wurde erst nach dem Restart zu einem wichtigen Faktor in der Magdeburger Offensive geworden (ein Tor und vier Vorlagen in elf Spielen).



Preißinger und Jacobsen (Leihende, zurück nach Bremen) waren Stützen im Mittelfeld. Brunst hatte nach einer Blinddarm-OP im Herbst seinen Stammplatz an Morten Behrens verloren. Auch die an Regionalligist Germania Halberstadt ausgeliehenen Nachwuchsspieler Pascal Schmedemann und Marvin Temp werden nicht zu den Magdeburgern zurückkehren. Darüber hinaus beendet Reha- und Athletiktrainer Dirk Keller seine Tätigkeit beim FCM.