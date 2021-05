Lang ist es her, seit der 1. FC Magdeburg letztmals Fans im eigenen Stadion begrüßen durfte. Am 24. Oktober vergangenen Jahres sahen 3.600 Zuschauer die Heimpartie gegen Wehen Wiesbaden. Im Anschluss standen – aufgrund steigender Inzidenzzahlen – ligaweit wieder Geisterspiele an der Tagesordnung. Damit soll zur neuen Saison Schluss sein. Die sich bundesweit abzeichnende positive Entwicklung der Infektionslage lässt auch die Verantwortlichen beim FCM auf eine baldige Zuschauerrückkehr hoffen.