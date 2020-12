Für den 1. FC Magdeburg ist der Punktspiel-Betrieb in diesem Jahr beendet. Nachdem das Heimspiel des FCM bereits gegen Saarbrücken wegen eines positiven Corona-Testergebnisses einer Person und der daraufhin angeordneten Quarantäne abgesagt werden musste, fällt nunmehr auch die Partie am Montag (21. Dezember) beim MSV Duisburg aus. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Elbestädtern am Freitag (18.Dezember).