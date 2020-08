Trainer Thomas Hoßmang gibt beim Trainingsauftakt am Montag Anweisungen an die Spieler.

Trainer Thomas Hoßmang gibt beim Trainingsauftakt am Montag Anweisungen an die Spieler. Bildrechte: imago images/Christian Schroedte

Am Tag des Trainingsauftakts hat der 1. FC Magdeburg einen Coronafall gemeldet. Wie die Elbestädter am Montag (10. August) bekannt gaben, wurde ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Das örtliche Gesundheitsamt hat unverzüglich eine häusliche Quarantäne für die gesamte Mannschaft, den Trainerstab sowie einige Mitarbeiter angeordnet. Der betroffene Spieler zeigt derzeit keine Symptome und wurde separiert. Welche Person betroffen ist, gab der Klub nicht bekannt. "Die Situation ist nicht einfach. Es herrscht große Ernüchterung, da die Mannschaft euphorisch ins Training gestartet ist", erklärte FCM-Pressesprecher Norman Seidler am Dienstag im Gespräch mit dem MDR.

Bereits in der letzten Woche unterzog sich die Magdeburger Mannschaft vor dem Trainingsauftakt einer ersten Testreihe. Da diese nicht eindeutig verpflichtend, sondern auf freiwilliger Basis durchgeführt wurde, verpassten vier Spieler die erste Testreihe. Diese wurde am Montag nachgeholt, dabei fiel ein Test positiv aus. Da das Ergebnis jedoch erst am Nachmittag beim Klub einging, trainierte der betroffene Profi beim Trainingsauftakt mit. Das Trainerteam habe dennoch "vorbildlich gehandelt", sagte Seidler. Es wurde am Montag bewusst nur in Kleingruppen trainiert, um alle Hygienemaßnahmen einzuhalten.