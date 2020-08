Drittligist 1. FC Magdeburg hat sich die Dienste von Raphael Obermair gesichert. Der 24-Jährige ist offensiv und defensiv flexibel auf der rechten Außenbahn einsetzbar - auch auf der linken Seite findet er sich zurecht. In der vergangenen Saison spielte der gebürtiger Bayer für den späteren Absteiger FC Carl Zeiss Jena. In Magdeburg erhielt er einen Vertrag über zwei Jahre bis Saisonende 2022.

Obermair durchlief den Nachwuchs seines Heimatvereins TSV 1860 Rosenheim, wo ihm 2014 auch direkt der Sprung zum Stammspieler in der ersten Mannschaft des damaligen Bayernligisten gelungen war. Nach dem Rosenheimer Aufstieg 2016 in die Regionalliga wagte er den Schritt in die U23 des FC Bayern München. Während der nächsten zwei Jahre in der Regionalliga Bayern empfahl sich Raphael Obermair mit neun Toren und 16 Vorlagen in 61 Spielen im Nachwuchs des Rekordmeisters für höhere Aufgaben.