Mit zwei beachtlichen Testspielerfolgen gegen Erzgebirge Aue und Hannover 96 hat sich der 1. FC Magdeburg kurz vor dem Start in die neue Drittligasaison in starker Frühform präsentiert. Auch Schlussmann Dominik Reimann wusste zu überzeugen und hat das Rennen um den Stammplatz im Tor der Elbstädter zunächst für sich entschieden.

"Dominik hat das in den letzten Wochen und über die Vorbereitung gut gemacht und wird momentan auch spielen", sagte FCM-Trainer Christian Titz der "Bild" nach der erfolgreichen Generalprobe gegen Hannover. "Beim FCM muss man als Torwart ziemlich gut Fußball spielen können. Das ist genauso meine Stärke wie Eins-gegen-eins-Situationen. Aber Halten gehört natürlich auch dazu", bekräftigte Reimann die Entscheidung seines Trainers.

Der 24-Jährige wurde in diesem Sommer von Holstein Kiel verpflichtet, ebenso wie Benjamin Leneis, der als Leihgabe vom FC Augsburg kommt. Mit den Verpflichtungen reagierte der FCM auf den Abgang von Morten Behrens, den es in die 2. Bundesliga nach Darmstadt zog.

Den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten mit Leneis hat Reimann nun zunächst für sich entschieden. Die erste richtige Bewährungsprobe steht für den 1,86 Meter großen Schlussmann am kommenden Samstag (24. Juli) an. Dann gastiert Magdeburg zum Saisonstart bei Waldhof Mannheim (14 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten-de und in der SpiO-App).