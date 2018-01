Über 1.000 Fans des FCM sahen den 3:2 (2:0)-Sieg des Tabellenführers der 3. Liga gegen das Team aus der gleichstufigen englischen Football League Championship. Bereits in der zweiten Minuten legte Angreifer Christian Beck aus Nahdistanz den Grundstein für den Sieg. Nur wenige Minuten später erhöhte Christopher Handke nach Vorlage von Dennis Erdmann auf 2:0 (9.).



In der Pause wechselte FCM-Coach Jens Härtel fast das komplette Personal, trotzdem blieb sein Team am Drücker. Julius Düker gelang in der 63. Minute aus einer unübersichtlichen Situation heraus das 3:0. Aber auch die Gastgeber, die mit einer gemischten Mannschaft aus Profis und Nachwuchsspieler antraten, kamen noch zum Torerfolg. Zunächst verwandelte Jeff King einen Freistoß direkt (69.). In der Schlussminute verlud dann Connor Hall FCM-Schlussmann Jan Glinker bei einem Elfmeter.



Torschütze Beck zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: "Das war ein sehr guter Test für uns, auch wenn wir nicht gegen die 1. Mannschaft gespielt haben. Das war eine überzeugende Leistung trotz der Strapazen." Trainer Härtel fand, dass sein Team im zweiten Durchgang "noch zwei Treffer mehr machen" hätte können.