Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers des 64-Jährigen machte der Klub keine Angaben, jedoch meldeten die Blau-Weißen zugleich dessen Beförderung zum Geschäftsführer Sport der Spielbetriebs-GmbH – bislang war Mario Kallnik alleiniger Geschäftsführer des FCM. Vereinspräsident Peter Fechner sagte: "Seine Vertragsverlängerung ist die logische Folge einer sehr guten Arbeit, die er im sportlichen Bereich bereits geleistet hat. Ich bin froh darüber, dass Otmar Schork sich für den FCM entschieden hat und überzeugt davon, dass er unseren Club auf einen weiterhin erfolgreichen Weg in die Zukunft führen wird." Schork, der frühere Aufstiegsmacher des SV Sandhausen, betonte in der FCM-Pressemitteilung, dass er "guten Mutes" ist, "weiterhin eine Triebfeder für die Fortentwicklung des Vereins zu sein. Der 1. FC Magdeburg ist ein großer Traditionsverein mit leidenschaftlichen Fans und einem tollen Umfeld. All das schätze ich sehr und fühle mich enorm wohl."

Unter Führung des seit November 2020 amtierenden Schork und des von ihm im Februar 2021 verpflichteten Cheftrainers Christian Titz hat sich der 1. FC Magdeburg von einem Abstiegskandidaten in der 3. Liga zum ersten Anwärter auf den Zweitliga-Aufstieg entwickelt. Titz' Vertrag ist noch nicht verlängert, der Vollzug in naher Zukunft dürfte jedoch nur noch Formsache sein.



Auch wenn Spitzenreiter FCM jüngst erstmals in dieser Saison in einer Schwächephase steckt (zwei Punkte aus den letzten vier Spielen, darunter jedoch die nun annullierte Türkgücü-Partie), haben die Sachsen-Anhalter (30 Spiele, 63 Punkte) sechs Spiele vor Ende aktuell acht Punkte Vorsprung auf den auf die auf Rang drei liegende Eintracht aus Braunschweig (31. Spiele, 55 Punkte). Meister und Zweitplatzierter steigen direkt auf, der Drittplatzierte muss in die Relegation mit dem 16. aus der 2. Bundesliga.