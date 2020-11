Otmar Schork wird neuer Sportdirektor des 1. FC Magdeburg. Das gaben die Elbestädter am Abend nach dem Heimsieg gegen den FC Bayern II bekannt. Der langjährige Sportchef von Zweitligist SV Sandhausen erhält einen Vertrag bis 2022. Der FCM kündigte an, dass Schork bei Erreichen des Drittliga-Klassenerhalts am Saisonende zum Sportgeschäftsführer aufsteigen soll.