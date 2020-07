Kai Brünker (re.) ist einer von zwei FCM-Neuzugängen aus Großaspach. Bildrechte: imago images/Werner Scholz

In der abgelaufenen Drittliga-Saison absolvierte der mittlerweile 31-Jährige 21 Einsätze für den FCM. Perthel war einst bei Werder Bremen ausgebildet worden und spielte anschließend bei Sturm Graz, Hansa Rostock, dem MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig und in Bochum. Bislang kommt der frühere Juniorennationalspieler auf mehr als 200 Partien in der 2. Bundesliga (129) und 3. Liga (84).



Zudem bildet ein Quintett die ersten externen Neuverpflichtungen für das Team von Cheftrainer Thomas Hoßmang. Der wuchtige Angreifer Kai Brünker (30 Spiele und sechs Tore in der Saison 2019/20) sowie Innenverteidiger Korbinian Burger (16 Einsätze in der letzten Saison) wechseln von Drittliga-Absteiger Sonnenhof Großaspach in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. Beide erhalten einen Vertrag bis Juni 2022.