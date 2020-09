Der 1. FC Magdeburg muss etwa sechs Wochen auf Abwehrchef Tobias Müller verzichten. Das gaben die Elbestädter am Montag (14.09.2020) bekannt. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger zog sich beim DFB-Pokal-Aus gegen Darmstadt 98 (2:3 n.V.) am Sonntag einen doppelten Rippenbruch zu. In der Magdeburger Uniklinik wurde zudem eine Luftansammlung im Brustkorb (Mantel-Pneumothorax) festgestellt. Nach Angaben des FCM befinde sich Müller nach einem Eingriff auf dem Weg der Besserung.