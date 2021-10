Nachdem der 1. FC Magdeburg zwischenzeitlich sogar Tabellenführer in der 3. Liga war, sagte Titz: "Ich weiß, dass die Erwartungshaltung enorm groß ist. Uns zu stabilisieren, ist uns gut gelungen. Wir sind gefestigter." Nach erstmals zwei Niederlagen in Folge in dieser Saison besteht nun die Chance, wieder eine Trendwende einzuleiten.

FCM-Trainer Christian Titz Bildrechte: imago images/Eibner