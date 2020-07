Franz an der Seite von Mario Kallnik. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Kallnik bedankte sich im Namen des Vereins beim scheidenden Sportchef "für den Einsatz und das Geleistete in den vergangenen Jahren. Wir wünschen Maik alles Gute für den weiteren persönlichen Werdegang." Der langjährige Bundesliga-Profi Franz wiederum sprach von "viereinhalb ereignisreichen Jahren mit emotionalen Hochs und Tiefs". Vor allem die "vielen positiven Momente" und "das, was ich hier dank des Vertrauens des Vereins aufbauen durfte", werden ihm in Erinnerung bleiben.



Der gebürtige Merseburger schaffte um die Jahrtausendwende herum beim FCM den Sprung zum Profi und absolvierte im Anschluss für den VfL Wolfsburg, Karlsruher SC, Eintracht Frankfurt und Hertha BSC unter anderem 192 Bundesliga-Partien. 2016 war er an die Elbe zurückgekehrt und begann seine Funktionärslaufbahn. Nach dem Zweitliga-Aufstieg der Blau-Weißen 2018 war Franz zum sportlichen Leiter aufgestiegen.