Der 1.FC Magdeburg hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Alexander Bittroff um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das teilte der Drittligist am Donnerstag mit. Der 32-jährige Verteidiger kam am 7. Oktober 2020 zum FCM und absolvierte in dieser Saison bisher 25 Drittligaspiele. Der gebürtige Lauchhammerer begann seine Profikarriere beim FC Energie Cottbus, für den er von 2008 bis 2014 aktiv war. Erfahrungen sammelte der flexible Defensivspezialist vorrangig in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga (Energie Cottbus, FSV Frankfurt, Chemnitzer FC und KFC Uerdingen).