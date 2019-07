FCM-Manager Mario Kallnik erklärt, der Verein hätte "Marius mit seiner enormen sportlichen Qualität gern in unserem Kader gewusst." Der FCM wollte dem "Lebenstraum des Spielers" aber nicht im Weg stehen. Daher habe man "den Entschluss gefasst, Marius diese große Chance zu ermöglichen", in die Bundesliga zu wechseln, so Kallnik.



Bülter, der vor einem Jahr von Regionalligist Rödinghausen nach Magdeburg gewechselt war, verlängerte beim FCM bis 2022. Union bekommt neben der Leihe eine Kaufoption zum Ende der Saison 2019/20. In Magdeburg spielte der 26-jährige Bülter 32 Mal in der 2. Liga und erzielte dabei vier Tore.