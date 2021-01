Innerhalb von 24 Stunden hat Drittliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg einen zweiten Offensivmann verpflichtet. Nach Baris Atik nahm der FCM am Mittwoch (06.01.2020) Angreifer Saliou Sané unter Vertrag – er wird von Zweitligist Würzburger bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Das teilte der FCM am Mittwoch mit.

Der 28-Jährige kam in Würzburg in dieser Saison nur zu fünf Einsätzen. Zuvor spielte der gelernte Mittelstürmer bereit u.a. bei Holstein Kiel und dem Karlsruher SC. FCM-Trainer Thomas Hoßmang lobt seinen neuen Angreifer: "Saliou arbeitet viel für das Team, ist sehr engagiert und steht für eine gute Mentalität. Außerdem hatte er in Würzburg zuletzt seinen Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga", wird Hoßmang in der Mitteilung des Vereins zitiert.