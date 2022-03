Auch der Hallescher FC kann wieder mit Vollauslastung planen. Das Leuna-Chemie-Stadion fasst insgesamt 15.000 Zuschauer. Magdeburgs Ligakonkurrent tritt am Samstag im FSA-Pokal auswärts bei Oberligist Einheit Wernigerode an (15 Uhr im TV und Livestream), ehe am 2. April das Heimspiel gegen Osnabrück ansteht. Der FCM bestreitet sein nächstes Heimspiel eine Woche später gegen Viktoria Köln.