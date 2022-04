Fußball | 3. Liga "Innerlich verärgert" - 1. FC Magdeburg wackelt gegen Abstiegskandidat Verl

34. Spieltag

Souverän sieht anders aus, aber gewonnen ist gewonnen. Nach einem irren Schlagabtausch in Paderborn pustet FCM-Cheftrainer Christian Titz erst einmal ordentlich durch. Der Coach sah in der Defensive gleich mehrere Wackler seines Teams. Die FCM-Offensive rettete dem Klub aber die nächsten drei Punkte und sorgt für vier Matchbälle zum Aufstieg in die 2. Bundesliga.