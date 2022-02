"Ich will ihnen nichts verraten, aber sagen, dass ich mich hier sehr wohlfühle", meinte Cheftrainer Titz nach dem jüngsten Sieg über Wehen Wiesbaden auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT und verwies auf Sportgeschäftsführer Schork. Dieser wurde im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT umso deutlicher: Die Personalie Titz "ist auf der sicheren Seite. Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit. Die Planungen laufen im Hintergrund. Da ist alles so, dass wir die nächsten Schritte gehen wollen und das natürlich auch entsprechend vorbereiten." Es sei "alles im grünen Bereich" und es gebe "nichts, was wir tun müssten", ergänzte der 64-Jährige.



Auch seine eigene Zukunft sieht der frühere Aufstiegsmacher des SV Sandhausen an der Elbe: "Es ist definitiv so, dass ich richtig Lust habe auf den 1. FCM und die gemeinsame Zukunft weiter zu planen."