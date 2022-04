Im aktuellen FCM-Kader verfügen nur wenige über die nötige Erfahrung in der zweiten Liga. Am ehesten noch Tobias Müller und Alexander Bitroff, die beiden Innenverteidiger. Beide erwiesen sich in dieser Saison jedoch als verletzungsanfällig. Und so zeigen sich hier auch die beiden größten Kaderbaustellen für die kommende Saison. Erfahrung und Defensivstärke. Insbesondere in der Verteidigung und im defensiven Mittelfeld wird der FCM den einen oder anderen starken Ast nachlegen müssen. Dabei wird auch die Körpergröße ein wichtiges Kriterium sein. Denn in dieser Saison trat der FCM mit sehr vielen relativ kleinen Spielern an und hatte deshalb bei Standards immer mal wieder Probleme.