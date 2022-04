"Ich erwarte, was die finanzielle Seite betrifft, keinerlei Auflagen. Das ist auch ein Riesenerfolg des FCM in den letzten Jahren", erklärte Petermann und ergänzte, dass es höchstens im infrastrukturellen Bereich wie etwa bei den Pressebedingungen noch Bedingungen zur Nachbesserung erfolgen könnten. Tags zuvor hatten die Elbestädter die Vertragsverlängerung und Beförderung von Otmar Schork zum Sportgeschäftsführer des Klubs bekanntgegeben. Schork, der frühere Aufstiegsmacher des SV Sandhausen, betonte anschließend, dass er "guten Mutes" ist, "weiterhin eine Triebfeder für die Fortentwicklung des Vereins zu sein. Der 1. FC Magdeburg ist ein großer Traditionsverein mit leidenschaftlichen Fans und einem tollen Umfeld. All das schätze ich sehr und fühle mich enorm wohl."

Auch wenn Spitzenreiter FCM jüngst erstmals in dieser Saison in einer Schwächephase steckt (zwei Punkte aus den letzten vier Spielen, darunter jedoch die nun annullierte Türkgücü-Partie), haben die Sachsen-Anhalter (30 Spiele, 63 Punkte) sechs Spiele vor Ende aktuell acht Punkte Vorsprung auf den auf die auf Rang drei liegende Eintracht aus Braunschweig (31. Spiele, 55 Punkte). Meister und Zweitplatzierter steigen direkt auf, der Drittplatzierte muss in die Relegation mit dem 16. aus der 2. Bundesliga.



Am Samtag (9. April, 14 Uhr, live im MDR FERNSEHEN, auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) wollen die Blau-Weißen im Heimspiel gegen Viktoria Köln zurück in die Spur und den nächsten Schritt Richtung Aufstieg gehen.