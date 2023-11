Beim Stand von 0:0 entschied Schiedsrichter Arne Aarnink am vergangenen Sonntag (29. Oktober), dass wegen des hohen Wasserstandes auf dem Rasen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion die Sicherheit der Spieler gefährdet war. Dynamo trat so ohne Endergebnis die Heimreise an. Jetzt hat der DFB entschieden, dass die Partie wiederholt wird.