Fußball | 3. Liga FCM-Abwehrspieler Müller hofft auf baldiges Ende der Quarantäne

Hauptinhalt

Von Corona ausgebremst: Nur zu einem Test durften die Spieler des 1. FC Magdeburg das Haus verlassen. Sehr unangenehm, findet Abwehrspieler Tobias Müller, der sich in der eigenen Wohnung eingesperrt fühlt. Zumindest könnte am Wochenende ein Training in Fünfer-Gruppen wieder möglich sein.