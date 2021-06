Der Weg vom Nachwuchs zu den Profis gestaltet sich schwer. Auch beim 1. FC Magdeburg gelingt nur den wenigsten der Sprung in den bezahlten Fußball. Nun stellt der Drittligist die Weichen für die Zukunft und plant die Bildung eines U23-Teams. Das ist das Ergebnis einer Aufsichtsratssitzung. Einen entsprechenden Antrag hat der FCM beim Fußballverband Sachsen-Anhalt bereits gestellt.

"Grundsätzlich ist eine U23 sinnvoll, um den Übergang von Nachwuchsspielern in den Männerbereich zu gewährleisten", erklärte Dr. Lutz Petermann, Aufsichtsratsvorsitzender des FCM. "Hierfür gilt es aber, die sportlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen, sollte vom Fußball-Landesverband eine entsprechende Genehmigung vorliegen."

Der Tabellenelfte der abgelaufenen Drittligasaison hofft, das Team mindestens in der Verbandsliga an den Start bringen zu können. Ob die U23-Mannschaft bereits in der kommenden Saison auflaufen wird, hängt von der Entscheidung des Landesverbandes ab.