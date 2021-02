Magdeburgs Sportdirektor Otmar Schork eröffnete die Pressekonferenz. Bevor Schork an die Elbe wechselte, war er als Sportlicher Leiter beim SV Sandhausen tätig. Erste Berührungspunkte mit Christian Titz hatte er in einer Begegnung der Sandhäuser gegen den abgestiegenen Hamburger Sportverein, dessen Trainer damals Titz war. Nunmehr beobachtete er ihn und hat ihn jetzt zum FCM geholt.

Zuletzt stand Titz an der Linie von Regionalligist Rot-Weiß Essen, das Engagement mit ihm wurde jedoch Ende Juni 2020 beendet. Seitdem befand sich der gebürtige Mannheimer in der Warteschleife. Dennoch habe er sich in seiner freien Zeit viel um Fußball gekümmert und intensiv Spiele von der 1. bis zur 4. Liga beobachtet. "Mut gehört dazu, wenn man als Trainer arbeiten will", bekräftigte Titz.