Marius Sowislo gehört ab sofort dem Präsidium des 1. FC Magdeburg an. Wie der Drittligist am Freitag (5. März) bekannt gab, wurde der frühere Kapitän des FCM am Donnerstag vom Aufsichtsrat in das Gremium einberufen. Vorgeschlagen wurde Sowislo von Magdeburgs Präsident Peter Fechner mit einstimmiger Unterstützung seines Gremiums. Sowislo, der 2012 als Spieler nach Magdeburg wechselte und 2018 seine Karriere beendete, soll "seine sportlichen Erfahrungen und seine sportliche Kompetenz einbringen."

Fechner: "Marius verkörpert volle Leidenschaft"

"Ich freue mich sehr, dass wir Marius Sowislo für das Präsidium des 1. FC Magdeburg gewinnen konnten. Marius verkörpert volle Leidenschaft für den Club, lebt die Werte des Vereins und verfügt zudem über die notwendige sportliche Kompetenz. Seine positive Ausstrahlung und Energie ist auf jeden Fall ein Gewinn für unseren Verein", erklärte Fechner.

Als Spieler hatte Sowislo maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Magdeburger von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga. Der 38-Jährige absolvierte insgesamt 216 Pflichtspiele für den FCM und durfte vier Mal den Landespokal (2013, 2014, 2017 und 2018) mit den Sachsen-Anhaltern in die Höhe strecken.

Sowislo kündigt "aktive Gestaltung" an

"Seitdem ich 2012 zum 1. FC Magdeburg gekommen bin, bin ich dem Verein sehr verbunden. Das hat sich auch nach meinem Karriereende 2018 nicht geändert. Jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, noch näher an den Club heranzurücken. Es ist mir wichtig, dass ich mich gerade jetzt in der schwierigen sportlichen Situation einbringe und aktiv an der Gestaltung der Zukunft des FCM mitarbeite", kündigte Sowislo an.