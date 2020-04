Not macht erfinderisch: Am 8. Mai 1974 feierte der 1. FC Magdeburg den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. In Rotterdam holte das Team von Trainer Heinz Krügel den Pott im Europacup, durch einen 2:0-Sieg gegen den AC Mailand.

Jürgen Sparwasser (2. v. l.) und Manfred Zapf (3. v. l.) vom 1. FC Magdeburg halten den Pokal in die Höhe. Bildrechte: dpa