"Wir sind in Gesprächen mit potenziellen Kandidaten", sagte Petermann. "Wir hoffen, dass wir bis zum Ende der Woche die Gespräche abgeschlossen haben, sodass wir gegen Ende der Woche, vielleicht Anfang kommender Woche mit der Entscheidung an die Öffentlichkeit gehen können." Petermann nannte auch wichtige Kriterien, die der Nachfolger des im Sommer verabschiedeten Maik Franz und des nun zurückgetretenen Mario Kallnik mitbringen soll: "Der neue Sportliche Leiter sollte Erfahrung mindestens aus der 2. Liga haben und in dem Job Sportlicher Leiter der Vereinen der 2. und 3. Liga bereits gearbeitet haben - am besten mehrere Jahre."

Lutz Lindemann: "Entscheidungen nicht von der Stmmung in der Stadt abhängig machen." Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Für "Sport im Osten"-Experte Lutz Lindemann ist zudem eine weiter Eigenschaft wichtig: "Der Neue muss charakterstark sein, großes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben und rhetorisch so überzeugend sein, dass er die Mannschaft wach machen kann", so Lindemann, der selbst lange Jahre als Sportlicher Leiter, etwa beim Halleschen FC, Carl Zeiss Jena oder Viktoria Berlin, gearbeitet hat. "In Magdeburg brennt es an allen Ecken und Enden", erklärt Lindemann das Anforderungsprofil, "da darfst du deine Fahne nicht in den Wind hängen und deine Entscheidungen von der Stimmung in der Stadt abhängig machen. Da musst du stark sein."