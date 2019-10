"Ich sehe eher die Chance darin, eine zweigleisige 4. Liga aus Klubs mit professionellen Strukturen zu installieren", äußerte Kallnik. Es gebe viele Vereine wie zum Beispiel Energie Cottbus, die dort besser aufgehoben seien als in einer Amateurklasse. Auch für die Talentförderung könne das nützlich sein: "Wir müssen manchmal unseren eigenen Spielern auch sagen, dass sie erst einmal woanders hingehen müssen. Dann gehen die Jungs meistens in die Regionalligen mit ihren Amateurvereinen." Besser wäre es, wenn sie in einer professionelleren Liga den nächsten Schritt gehen könnten.

Klubs wie Lok Leipzig oder Energie Cottbus könnten in einer zweigleisigen 4. Liga spielen. Bildrechte: imago/Picture Point LE