Die Vorbereitung des 1.FC Magdeburg auf die Restrückrunde der 3. Liga läuft auf Hochtouren. Im spanischen Chiclana de la Frontera bereitet sich die derzeit auf Tabellenplatz zwölf liegende Mannschaft von Neu-Coach Claus-Dieter Wollitz auf die zweite Hälfte der Saison vor. Mit dabei ist natürlich auch Geschäftsführer Mario Kallnik, der gemeinsam mit Lizenzspielerchef Maik Franz vor allem im Zuge des überraschenden Trainerwechsels kurz vor Weihnachten einigen Unmut von Seiten der Fans zu spüren bekam. Nicht zuletzt dazu bezog der 45-Jährige nun in einer von MDR-Reporterin Sabrina Bramowski moderierten Facebook-Live-Fragerunde Stellung.

Die Trennung von Wollitz' Vorgänger Stefan Krämer sei nach sorgfältiger Analyse der aktuellen Lage beschlossen worden, betonte Kallnik. Zwar sei die Etablierung der im Sommer nahezu komplett neu zusammengestellten Mannschaft in der 3. Liga geglückt, jedoch habe Krämer das Ziel der Weiterentwicklung des Teams verfehlt.



Es sei vor allem die fehlende Konstanz, an der es nun zu arbeiten gilt. Das ist die Aufgabe von Claus-Dieter Wollitz. Der Geschäftsführer machte deutlich: "Im Vergleich zur Hinrunde ist jetzt ein neuer Anspruch da. Das brauchen wir, um überhaupt in die Nähe der 2. Liga zu kommen."