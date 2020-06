Nach der 1:3-Niederlage des FCM am Dienstag bei Hansa Rostock seien Kallnik zufolge am Mittwoch Vorstand und Aufsichtsrat zusammengekommen , um über die Zukunft von Wollitz zu sprechen. "Wir haben uns alle zusammengesetzt. Die Entlassung ist eine Entscheidung aller Gremien". Selbstkritisch sagte der 45-jährige Kallnik, der neben dem Geschäftführerposten nun auch den Job des Sportlichen Leiters übernimmt: "Wir hatten in den letzten zwei Jahren fünf Trainer. Wir sind sportlich nicht aufs Trapez gekommen."



Jetzt gelte es, "die Klasse zu halten und dann einen Neuaufbau zu machen. Ich möchte eine Mannschaft sehen, die leidenschaftlich kämpft und rennt."