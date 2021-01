"Ich wollte raus, damit es nicht heißt, der Kallnik mischt sich ein. Die Abstinenz in den Medien sollte Otmar Schork helfen, mit der nötigen Ruhe in seiner neuen Rolle anzukommen und das Umfeld kennenzulernen. Das war mir wichtig", sagte Kallnik in einem vereinsinternen Interview am Montag (11. Januar). In der "Volksstimme" (Dienstagsausgabe) konkretisierte er noch einmal diese Auffassung: "Ich habe mich in den vergangenen Wochen bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um ihn und seine Arbeit wirken zu lassen." Heißt im Klartext, dass die Aufgaben klar verteilt sind. Schork "ist für den sportlichen Bereich verantwortlich und wird im Falle des Klassenerhalts als Geschäftsführer Sport fungieren. Ich wiederum kümmere mich als Geschäftsführer um den umfangreichen und komplexen kaufmännischen Bereich".