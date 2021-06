Zur Vertragslaufzeit des 20-Jährigen wurden vom Verein keine Angaben gemacht. "Mit Julian bekommen wir einen zweikampfstarken Defensivspieler, der variabel in der Innenverteidigung und im Mittelfeld einsetzbar ist", sagte FCM-Cheftrainer Christian Titz.

Rieckmann wurde in Winsen (Niedersachsen) geboren und wechselte 2013 von der SG Elbdeich zum SV Werder Bremen. Dort durchlief er diverse Nachwuchsmannschaften, ehe er im Sommer 2018 bei der zweiten Mannschaft von Werder zum Einsatz kam. In der Regionalliga Nord verbuchte der flexible Defensivspieler 52 Partien (ein Tor, zwei Vorlagen). In der abgelaufenen Saison war Rieckmann regelmäßig beim Training des Bundesligateams dabei, war siebenmal im Bundesliga-Kader, blieb jedoch ohne Einsatz.