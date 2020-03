Der 1. FC Magdeburg plant im Fall einer weiteren Saison in der 3. Liga mit dem gleichen Etat wie in dieser Spielzeit. Das schreibt die "Magdeburger Volksstimme" (Mittwoch).

Rund 4,5 Millionen Euro stünden für das Drittliga-Team bereit. FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik spricht von einer "ordentlichen Summe". Diese sei "aber auch notwendig, um den jetzigen Qualitätsstandard zu halten. Und trotzdem liegen wir damit nur auf dem siebten Platz in der 3. Liga". Klubs wie Rostock, Uerdingen, Duisburg, Ingolstadt und Braunschweig haben mehr Geld zur Verfügung.

Für die Zukunft setzt Kallnik weiter auf das Entwickeln von jungen Spielern, die man im besten Fall dann für eine Ablösesumme an einen höherklassigen Verein verkauft. Wie im Fall des zu Union Berlin ausgeliehen Marius Bülter. Der Offensivakteur schlug bei den "Eisernen" glänzend sein, so dass die Köpenicker ihre Option zum Kauf wohl ziehen werden - und der 1. FCM sich über eine Menge Geld freuen kann. Allerdings nur, wenn man in der 3. Liga bleibt und nicht absteigt.