Fußball | 3. Liga FCM-Präsident Fechner: "Die Fans werden vergessen"

Hauptinhalt

In der 1. und 2. Bundesliga wird in Gruppen trainiert, die Drittligisten sitzen weiter in den Löchern fest. Ein Saisonabbruch wäre finanziell wohl die beste Wahl. Doch dieser ist vorerst vom Tisch. Auch "Geisterspiele" wie in den beiden Topligen angedacht, sind für viele Klubs keine Option.