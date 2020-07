Um in der nächsten Saison wieder gemeinsam jubeln zu können, arbeitet der FCM mit Hochdruck an einem Hygienekonzept. "Klar ist, dass wir so viele Zuschauer wie möglich ins Stadion lassen wollen. Wir befinden uns in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Land Sachsen-Anhalt", sagte Fechner. Ziel sei es, vor weit mehr als den momentan erlaubten 1.000 Zuschauer in der MDCC-Arena spielen zu können, "die Kooperation mit der Politik läuft sehr gut."