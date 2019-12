"Das Braunschweig-Spiel war ein Spiegelbild der gesamten Vorrunde", hatte Sportchef Maik Franz der "Volksstimme" gesagt. Dem früheren Bundesliga-Profi passte die Einstellung der Mannschaft nicht. Bereits in der Halbzeitpause soll Franz wütend auf Krämer eingeredet haben. Dass der FCM in Niedersachsen am Ende in Unterzahl nach zweimaligem Rückstand ein Unentschieden holte, spricht allerdings für eine intakte Mentalität.

Franz und Kallnik nervte dagegen die Inkonstanz in den Leistungen. Zwei Siege in Folge waren das Maximum, was Krämer vorweisen konnte. Fakt ist allerdings auch, dass der Kader von Kallnik und Franz und eben nicht von Krämer zusammengestellt worden ist. Als tragende Säulen eingeplante Neuzugänge wie Dustin Bomheuer und Mario Kvesic waren Monate lang verletzt oder zündeten nicht. Zudem hat das Duo mit Michael Oenning und Krämer binnen eines Jahres nun schon zwei Trainer verschlissen.

Dabei war der FCM mit erfrischendem Realismus in die Saison gegangen. Weil sich Absteiger aus der 2. Liga in der Vergangenheit sehr schwer in der kampfbetonten Drittklassigkeit getan haben, sprach man an der Elbe gar nicht erst vom Wiederaufstieg. "Wir wollen uns in der 3. Liga etablieren und in drei Jahren so weit sein, in die 2. Liga zurückzukehren", hatte Kallnik im Mai gesagt.