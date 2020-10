In der Zeit von 1994 bis 1996 kickte der Defensivakteur, der oft als guter, alter Libero eingesetzt wurde, bei der SGD - und schaffte das Kunststück, in diesen zwei Jahren zunächst in der Bundesliga und dann gleich zwei Klassen tiefer ran zu müssen. Dynamo-Experten werden sich sofort erinnern: Die Schwarz-Gelben erhielten wegen wirtschaftlicher Probleme keine Lizenz und mussten zwangsabsteigen.

Thomas Hoßmang bei Dynamo Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK