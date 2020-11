Teilen der Magdeburger Fanszene geht dieser Schritt nicht weit genug. In einer am Sonntag (1. November) veröffentlichten Erklärung fordern die im "Block U" versammelten FCM-Ultras den Komplett-Rücktritt von Kallnik sowie Trainer Thomas Hoßmang. "Der 1. FC Magdeburg befindet sich im freien Fall und die Hauptverantwortung für diese Entwicklung trägt Mario Kallnik", heißt es in einer im Internet veröffentlichten "Stellungnahme zur aktuellen sportlichen Situation". Trainer Hoßmang, der den FCM in der vergangenen Saison vor dem Abstieg rettete, sei "nicht mehr in der Lage, die Mannschaft als Trainer zu führen." Hoßmang sei, so das Urteil der FCM-Ultras, "in der momentanen Situation … überfordert. … Die Reißleine muss gezogen werden."