In Essen kreuzten sich dann die Wege von Titz und dem talentierten Condé. Bei dem West-Regionalligisten bestritt der 1,73-Meter-Mittelfeldspieler seit 2019 61 Partien (vier Tore, acht Vorlagen).

Condé wurde in Freiberg geboren und wechselte 2006 vom SC 27 Bergisch Gladbach in den Nachwuchs von Bayer Leverkusen. Dort war er bis 2012 aktiv, bevor es ihn in den Norden zum VfL Wolfsburg zog. Im Nachwuchs der Wölfe spielte er bis zur U-19-Bundesliga. Bei der U23 der Wolfsburger sammelte er erste Erfahrungen im Männerfußball.