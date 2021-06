Trotz fallender Inzidenzwerte wird der 1. FC Magdeburg seine für den 27. Juni geplante außerordentliche Mitgliederversammlung verschieben. Das teilte der Verein am Donnerstagabend (17. Juni) mit.

"In enger Absprache zwischen den Antragsstellern und dem Präsidium des 1. FC Magdeburg haben sich beide Seiten gemeinsam zu einer Verschiebung der außerordentlichen Mitgliederversammlung (AOMV) entschlossen, die eigentlich am 27. Juni 2021 stattfinden sollte. Geplant ist, die Veranstaltung Ende August/Anfang September nachzuholen. Alle Mitglieder erhalten zum neuen Termin fristgerecht eine erneute postalische oder digitale Einladung", erklärte der FCM in einer Pressemitteilung.