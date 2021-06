Cheftrainer Christian Titz startet nach einigen Leistungstests an diesem Samstag ins Training (ab 11 Uhr live in der Spio-App). "Wir sind sehr froh, dass der Großteil des Kaders steht und wir nun ins Training einsteigen können." Die Kaderplanung ist aber noch nicht abgeschlossen. "Die ein oder andere Position ist noch offen, auf jeden Fall werden wir auf der Torhüterposition noch etwas machen", sagte Schork und fügte an: "Wir haben aber keinen Zeitdruck."