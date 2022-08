Diesen Start in die 3. Liga hatte sich Erzgebirge Aue anders vorgestellt. Nach drei Spielen – zwei Remis und einer Niederlage – rangiert der Zweitliga-Absteiger nur auf dem 14. Tabellenplatz. Mit drei Gegentoren liegt Aue in der Defensive voll im Soll, problematisch ist bisher der Torabschluss.

Aue kreiert zu wenig Torchancen und kommt nur auf magere zwei Treffer. Weniger Tore haben nur Schlusslicht und Rost-Ex-Klub Bayreuth und Borussia Dortmund II erzielt. Für Aue traf bisher einzig Marvin Stefaniak. Nach einer schweren Brustprellung war bis kurz vor dem Anpfiff unklar, ob der Mittelfeldspieler überhaupt auflaufen kann. Er lief auf, war aber drei Tage nach der Verletzung nicht bei 100 Prozent. Aue hatte trotzdem einige Chancen – und Pech. So traf Linus Rosenlöcher nur den Pfosten. Allerdings war seine abgefälschte Flanke eher ein Zufallsprodukt.

Grund zur Sorge besteht so früh in der Saison noch nicht. Die Spielzeit ist jung, die Mannschaft (15 Neuzugänge) muss sich finden, aber auch Rost ist klar, dass es nicht mehr zu lange dauern darf, bis Aue endlich den Schalter umlegt. "Wir müssen zusehen, dass wir trotz der vielen neuen Spieler zeitnah Siege einfahren", sagte Rost nach dem Spiel.

Im Großen und Ganzen war er zufrieden mit dem Auftritt. Man habe sich nur nicht belohnt: "Wir hätten dieses Spiel für uns entscheiden müssen", sagte Rost, der im Sommer aus Bayreuth nach Aue gewechselt war. In der ersten Halbzeit habe man Pech im Abschluss gehabt und sehr gut verteidigt. Mannheim sei nicht viel eingefallen, gefährlich sei es nur nach Kontern geworden, so Rost. Trainerkollege Christian Neidhardt sah eher ein ausgeglichenes Spiel und lobte vor allem die Standards.

Aus einem solchen Freistoß resultierte in der 86. Minute das Goldene Tor. Und das ärgerte Rost so richtig. Für ihn hätte es den Freistoß nie geben dürfen. Zuvor stand ein Mannheimer klar im Abseits. "Doppelt bitter für uns", so der Trainer.