Aufgrund der gemachten Erfahrungen mahnt Drinkuth, die Covid-19-Erkrankung ernst zu nehmen: "Es stimmt schon nachdenklich, wenn man am eigenen Leib erfährt, wie sehr einen das Coronavirus fertigmachen kann. Man sieht das Ganze dadurch aus einem völlig anderen Blickwinkel." Inzwischen ist Zwickaus Außenbahnspieler wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Das Auswärtsspiel des FSV am Sonntag (14:00 Uhr ) beim TSV 1860 München könnte für ihn noch zu früh kommen, aber "danach will ich wieder ran", sagte Drinkuth: "Trainer und Sportdirektor räumen mir alle Zeit ein, die ich brauche."