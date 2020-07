Sportdirektor Toni Wachsmuth ist vom Können des 25 Jahre alten Linksaußen überzeugt: "Wir haben letztes Jahr viele Spiele des HFC gesehen und Felix ist uns als dynamischer Spieler aufgefallen, der große Spielfreude ausstrahlt und über einen guten linken Fuß verfügt. Seine Stammposition ist die linke Außenbahn, durch Einsätze in mehreren Spielsystemen ist er jedoch vielseitig einsetzbar und kann so für mehr Variabilität sorgen."

Drinkuth kickte vergangene Spielzeit leihweise für den Halleschen FC und kam als Stammspieler in 27 Partien auf zwei Tore und zwei Vorlagen. Sein fußballerischer Weg führte ihn zunächst beim FC St. Pauli von der B-Jugend bis in die zweite Mannschaft. Über die Stationen Eintracht Braunschweig II und Eintracht Norderstedt landete er im Januar 2019 bei den Sportfreunden Lotte, bei denen er erste Drittliga-Erfahrung sammelte. Insgesamt absolvierte Felix Drinkuth 43 Partien in der 3. Liga, zuvor bestritt er 177 Spiele in der Regionalliga Nord.