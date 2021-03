Pünktlich zum Internationalen Frauentag am Montag (08.03.2021) gibt ein Film spannende Einblicke in den weiblichen Teil der Fanszene von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden. In der Dokumentation "Immer wieder Dynamo" werden elf Frauen porträtiert, die bei Dynamo im Fanblock stehen, bei den Schwarz-Gelben arbeiten oder im Fanprojekt tätig sind.

Über den knapp einstündigen Film, der seit Montag auf DynamoTV, dem Youtube-Kanal von Dynamo Dresden zu sehen ist, sagt Vereinspräsident Holger Scholze: "In der mit viel Liebe zum Detail entstandenen Dokumentation kommen Stimmen zu Wort, die im noch immer männlich dominierten Fußball eher selten zu hören sind. 'Immer wieder Dynamo' zeigt eine Seite des Fandaseins auf, die auch in unserem Verein bisher unterrepräsentiert ist, aber längst eine umso größere Beachtung verdient hat."



Geschäftsführer Jürgen Wehlend wird in der Pressemitteilung des Klubs so zitiert: "Die Dokumentation dient hoffentlich vielen Mädchen und Frauen in Zukunft als Anregung dafür, ihr Fan-Sein vielfältig, mit Freude und manchmal auch gegen die durchaus vorhandenen Widerstände mit Selbstbewusstsein auszuleben."